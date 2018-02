Rubinho testa e aprova o F2003-GA Rubens Barrichello andou nesta quinta-feira pela primeira vez com a F2003-GA, o novo carro da Ferrari, que deverá estrear no GP de San Marino da F1, em Ímola, dia 20 de abril. O "debut? aconteceu no Circuito da Catalunha, em Barcelona, e o brasileiro enfrentou problemas no início do treino, quando o carro parou na pista por conta de uma falha mecânica, mas, ao final do dia, pôde completar 85 voltas. "O primeiro teste com o novo carro foi muito bom. Já deu para perceber que é mais veloz que o F2002, mas ainda é cedo para dizer quanto?, disse Rubinho, que fez sua volta mais rápida em 1m17s335, tempo melhor do que o obtido por Michael Schumacher, que andou com a F2002 preocupando-se, principalmente, em testar os pneus Bridgestone, e cravou 1m17s794 no melhor dos seus 98 giros. No geral, o brasileiro ficou com o quarto tempo entre os 10 pilotos que foram à pista. Schumacher foi o quinto. O mais rápido do dia foi o alemão Ralf Schumacher, da Williams, com 1m15s352 (59 voltas). O escocês David Coulthard, da McLaren, que completou 32 anos, veio a seguir, com 1m16s077 (65), à frente do francês Olivier Panis, da Toyota, com 1m17s173 (102). GP Brasil - Interlagos começa a receber nesta sexta-feira os equipamentos. Os carros da Williams, Renault e McLaren devem chegar neste "primeiro lote?.