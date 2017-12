Rubinho testa F-2002 pela 1ª vez O piloto Rubens Barrichello enfim, andou no novo carro da Ferrari. Depois de ser avaliado por Michael Schumacher e pelo piloto de testes da equipe, o italiano Luca Badoer, Rubinho realizou testes com o modelo F-2002 nesta terça-feira no circuito da Catalunha, na Espanha. Acabou fazendo o segundo tempo do dia. Na sua melhor passagem, Rubinho marcou 1:19.310, ficando atrás do austríaco Alexander Wurz (McLaren), que cravou 1:19.204. ?O carro foi bem; andou rápido, mas ainda é preciso fazer alguns ajustes na aerodinâmica e motor?, disse Rubinho. Luca Badoer, com o modelo 2001, fez o terceiro tempo do dia (1:20.255). Ferrari, McLaren, Williams e Renault iniciaram nesta terça uma série de testes na Catalunha. Amanhã começam os ensaios da Jaguar, Sauber, Jordan e Toyota. Veja os tempos desta terça-feira: 1. Alexander Wurz (AUT/McLaren) 1:19.204 2. Rubens Barrichello (BRA/Ferrari) 1:19.310 3. Luca Badoer (AUT/Ferrari) 1:20.255 4. Fernando Alonso (ESP/Renault) 1:20.711 5. Juan Pablo Montoya (COL/Williams) 1:20.907 6. Marc Gené (ESP/Williams) 1:21.541.