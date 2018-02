Rubinho testa o F-2003 pela 1ª vez O piloto Rubens Barrichello testou o novo carro da Ferrari, pela primeira vez, nesta quinta-feira. O brasileiro deu 85 voltas com o F-2003-GA, no terceiro dia de testes no circuito da Catalunha, e marcou o quarto melhor tempo com 1:17.335. O mais veloz foi o alemão Ralf Schumacher, da Williams, com 1:15.352, seguido do escocês David Coulthard, da McLaren, com 1:16.077, e do francês Olivier Panis, da Toyota ( 1:17.173). O pentacampeão mundial Michael Schumacher também treinou nesta quinta-feira, só que com o modelo do ano passado, e ficou com a quinta melhor marca do dia ao registrar o tempo de 1:17.794, em 98 voltas. Confira os melhores tempos do dia: 1) Ralf Schumacher - BMW-Williams - 1:15.352 2) David Coulthard - McLaren-Mercedes - 1:16.077 3) Olivier Panis - Toyota - 1:17.173 4) Rubens Barrichello - Ferrari F2003 - 1:17.335 5) Michael Schumacher - Ferrari F2002 - 1:17.794 6) Kimi Raikkonen - McLaren-Mercedes - 1:18.164 7) Jenson Button - BAR-Honda - 1:18.269 8) Marc Gené - BMW-Williams - 1:18.619 9) Heinz Harald Frentzen - Sauber C22 - 1:18.757 10) Jacques Villeneuve - BAR-Honda 005 - 1:19.244