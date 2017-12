Rubinho trabalha já a partir desta 3ª Dois dias depois da conquista do Mundial pela Ferrari, o brasileiro Rubens Barrichello volta a trabalhar o carro para o GP da Bélgica, dia 2 de setembro. A partir desta terça-feira ele inicia uma série de quatro dias de testes em Mugello. Michael trabalhará quinta e sexta-feira. Ao lado dos dois estará o piloto de testes do time, Luca Badoer. A maiorias das demais escuderias treinará no Circuito da Catalunha, em Barcelona. O piloto não quis comentar hoje como foi a festa da Ferrari pelo campeonato mundial conquistado no domingo. "Desculpe, mas não posso contar nada. É orientação da nossa escuderia", afirmou hoje Barrichello, que já está na Itália.