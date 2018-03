Rubinho vai à Justiça contra a Varig Rubens Barrichello reclama na Justiça indenização por dano moral pelo uso indevido de imagem. Ele acusa a Varig Logística (Velog) e a Full Jazz Comunicação e Propaganda de usarem seu nome sem autorização. O processo corre na 6ª Vara Cível Central da Capital. A informação foi veiculada pela revista Consultor Jurídico. Na ação, o piloto alega que em setembro de 2004 seu nome e imagem foram usados em campanha publicitária. O filme apresentava um garoto chamado "Rubinho", que usa um macacão vermelho, cor da Ferrari. O piloto reconhece que a campanha publicitária não usou sua imagem real, mas se valeu de elementos que associam seu nome e imagem ao personagem. As duas empresas negam a acusação e alegam que não pretendiam atingir a imagem do piloto. A juíza Fernanda de Carvalho Queiroz deu às partes prazo de cinco dias para as provas. Depois disso, marcará audiência de conciliação.