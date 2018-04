Rubinho vê carro pior, mas prevê largar entre primeiros

SPA - Vencedor do GP da Europa, Rubens Barrichello segue confiante de que pode conquistar uma nova vitória na corrida que será realizada na Bélgica, neste domingo, no circuito de Spa-Francorchamps, e valerá pela 12.ª etapa do Mundial de Fórmula 1.

Apesar de ter ficado apenas em 18.º lugar nos treinos livres, o piloto brasileiro acredita que largará no pelotão de frente. O treino que definirá o grid começa a ser disputado às 9 horas (de Brasília). "A pista favorece muitos dos nossos competidores, mas foram 0s9 [de diferença] para aquele [Lewis Hamilton] que fez o primeiro tempo. Então estou tranquilo. Acho que a gente ainda consegue um lugar entre os quatro ou cinco primeiros", afirmou Barrichello.

O brasileiro, porém, admitiu que o seu carro não conseguiu repetir o mesmo desempenho exibido em Valência, no último final de semana do GP da Europa. "O carro não foi competitivo como foi em Valência, mas nós estamos em uma boa posição para brigar duro na qualificação", reforçou.

Rubinho ainda lembrou que os treinos livres não servem como um termômetro para avaliar o que acontecerá na sessão classificatória. Ele ressaltou que "o negócio é ser agressivo na hora certa". "É muito importante classificar lá na frente para ter uma corrida melhor. É muito mais fácil largar na frente do que atrás. Tenho que continuar desse jeito. Os tempos de sexta-feira não refletem o potencial do carro", finalizou.