Rubinho vê chances de subir ao pódio Falando pela primeira vez depois do acidente com Ralf Schumacher em Interlagos, Rubens Barrichello disse hoje que correr em Ímola é "muito diferente de competir no Brasil." Para ele, "o passado é um capítulo encerrado." Nas três primeiras provas da temporada Rubinho envolveu-se em acidentes, sempre com pilotos alemães. Domingo ele disputa o GP de San Marino, quarta etapa do campeonato, no circuito Enzo e Dino Ferrari. Para evitar mais desgastes a sua imagem, a entrevista de Rubinho foi divulgada pela assessoria de imprensa da sua equipe, a Ferrari. "Aqui a pressão será menor da que tive em São Paulo", comentou o piloto. Sua chances de subir ao pódio, como na corrida de Melboune e Sepang, são boas, segundo Rubinho. "Já terminei entre os três primeiros uma vez em Ímola (em 1999, pela Stewart) e, ano passado, só não obtive melhor classificação (acabou em quarto) porque parte do cinto de segurança se soltou." Foi em Ímola que Rubinho sofreu o mais sério acidente da carreira. Em 1994, no mesmo fim de semana em que morreram Ayrton Senna e Roland Ratzemberger, o atual piloto da Ferrari "decolou" na saída da Variante Baixa e bateu no muro com sua Jordan. Rubinho fraturou o nariz e não disputou a corrida. "Tenho boas e más recordações dessa pista", falou. Depois admitiu que os 4.933 metros do traçado italiano, muito apreciado por ele, o fazem lembrar da ocasião em que quase perdeu a vida. Algumas alterações na pista para torná-la mais segura podem tê-la deixado mais lenta, previu o piloto. A última pole position do GP de San Marino ficou com Mika Hakkinen, da McLaren, 1min24s714, média de 209,6 km/h. A partir da etapa seguinte do Mundial, o GP da Espanha, dia 29, vários recursos eletrônicos poderão ser usados novamente na Fórmula 1, como o controle de tração, o diferencial ativo e o câmbio automático. Michael Schumacher, atual líder do campeonato com 26 pontos, diante dos 20 de David Coulthard, McLaren, e dos 10 de Rubinho, acredita que a volta da eletrônica não irá alterar a "ordem de forças" da Fórmula 1. "Nosso time, a McLaren e agora a Williams vão continuar lutando pelas vitórias", afirmou.