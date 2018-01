Rubinho vence e é vice-campeão Rubens Barrichello venceu o GP dos Estados Unidos, disputado neste domingo no tradicionalíssimo circuito de Indianápolis, e conquistou o vice-campeonato mundial de Fórmula 1 com uma corrida de antecipação. A prova foi, na verdade, um passeio da Ferrari. Michael Schumacher largou na pole e Rubinho em segundo e os dois lideraram a corrida inteira. O alemão, no entanto, manteve o suspense até os últimos metros da última volta, quando abriu para Rubinho passar e dar a vitória ao brasileiro. A decisão de Schumacher foi encarada como uma recompensa a Rubinho, que no GP da Aústria, em maio, foi obrigado a deixar Schumacher passar, também a poucos metros do final. Com a vitória deste domingo, Rubinho chega a 71 pontos ganhos. Campeão por antecipação, Schumacher soma agora 134 pontos. Além da conquista do vice, a corrida em Indinápolis foi marcada por um novo recorde da Ferrari. Esta foi a 14ª dobradinha dos dois pilotos. Até então, o maior número de dobradinhas havia sido conseguido por Senna/Prost nas temporadas 88/89, com 13. David Coulthard chegou em terceiro na corrida deste domingo. Juan Pablo Montoya foi o quarto; Jarno Trulli o quinto e Jacques Villeneuve o sexto. Classificação do Mundial de Pilotos da F-1: 1) Michael Schumacher - 134 pontos 2) Rubens Barrichello - 71 pontos 3) Juan Pablo Montoya- 47 pontos 4) Ralf Schumacher - 42 pontos 5) David Coulthard - 41 pontos 6) Kimmi Raikkonen - 20 pontos 7) Jenson Button - 13 pontos 8) Jarno Trulli - 9 pontos 9) Eddie Irvine - 8 pontos 10) Nick Heidfeld - 7 pontos 11) Giancarlo Fisichella - 7 pontos 12) Felipe Massa - 4 pontos 13) Jacques Villeneuve - 4 pontos 14) Olivier Panis - 3 pontos 15) Mark Webber - 2 pontos 16) Mika Salo - 2 pontos 17) Heinz-Harald Frentzen - 2 pontos Classificação do Mundial de Construtores: 1) Ferrari - 205 pontos 2) Williams-BMW - 89 pontos 3) McLaren- Mercedes - 61 pontos 4) Renault - 22 pontos 5) Sauber-Petronas - 11 pontos 6) Jaguar - 8 pontos 7) Jordan-Honda - 7 pontos 8) BAR-Honda - 7 pontos 9) Minardi-Asiatech - 2 pontos 10) Toyota - 2 pontos 11) Arrows-Cosworth - 2 pontos