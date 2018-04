Rubinho vence e garante o vice Por mais que se procure, não será possível encontrar o menor erro de Rubens Barrichello nos três dias de competição do GP da China. A vitória deste domingo na estréia da Fórmula 1 no país que mais cresce no mundo, bem como a pole position, sábado, foram irretocáveis. O resultado lhe garantiu o vice-campeonato. "Fantástico. Acho que valeu a pena alguns brasileiros ficarem acordados para assistir à prova", afirmou, ainda mais em festa que em Monza, quando havia vencido pela primeira vez na temporada , dia 12, também largando da pole. Tem muita gente perguntando: que história é essa de o Michael Schumacher ser campeão no GP da Bélgica e, de repente, o Rubinho passar a ganhar as corridas? A Ferrari deixou de concentrar suas atenções no alemão? Deu liberdade ao seu segundo piloto? Rubinho responde: "Não faz sentido pensar assim. Estou seguro de que mais equipamento eu não tenho. Sinto a equipe mais relaxada, mas isso favorece os dois e não só ele." Para Rubinho, as duas vitórias espetaculares, em Monza e neste domingo, já eram para ter ocorrido. "Elas demoraram para chegar. Eu sou o mesmo, bem como o carro, apenas as circunstâncias são outras." Na realidade, Rubinho temeu pela nova conquista. "Estava bastante preocupado. Sabia que teria problemas com os pneus dianteiros nas primeiras voltas." Mas surpreendentemente seu desempenho ficou bem acima do esperado. "Senti logo na primeira volta que meu nível de aderência era excelente. As dificuldades com a perda de borracha dos pneus dianteiros (graining) se manifestou, mas em escala bem menor da esperada." Não houve um único momento nas 56 voltas do GP da China que Rubinho não teve de lutar para manter-se na frente. Kimi Raikkonen, da McLaren, terceiro colocado no fim, permaneceu a maior parte do tempo bem próximo, na casa de um segundo. E, depois, entre as voltas 29 e 41 Rubinho necessitou abrir 25 segundos de vantagem para Jenson Button, da BAR, segundo colocado. Rubinho faria ainda um terceiro pit stop, na 42.ª volta, e Button, que fez a segunda parada na 35.ª volta, não mais voltaria aos boxes. "Fiquei apreensivo. A equipe me avisou pelo rádio que o Button faria apenas dois pit stops." A diferença entre ambos uma volta depois de o inglês da BAR realizar a segunda parada era de 20 segundos e 336 milésimos. Rubinho tinha, portanto, da 37.ª à 42 .ª para abrir mais 5 segundos. Quando Rubinho entrou no box pela última vez, na 42.ª volta, a diferença havia subido para 26 segundos e 95 milésimos. Suficiente para sair do box em primeiro. "Só fiquei tranquilo quando o Ross Brawn (diretor-técnico e est rategista da Ferrari) me informou que daria certo. Mas até voltar à pista, olhar no espelho e ver o carro da BAR atrás de mim não estava sossegado." A partir daí, Rubinho impôs um ritmo fortíssimo para sua condição, com volume razoável de gasolina no tanque. A maior diferença entre Rubinho, primeiro, e Button, segundo, ocorreu na 44.ª volta, 8 segundos e 326 milésimos. "A equipe me pediu para admin istrar a vantagem. Só que o Button e o Kimi encostaram e tive de voltar a exigir tudo do carro." O piloto da Ferrari recebeu a bandeirada com uma diferença de apenas um segundo e 35 milésimos para Button e um segundo e 469 milésimos para Raikkonen. "Que sufoco, o tempo todo", disse, cansado, mas muito feliz, como falou. Foi a segunda vitória de Rubinho na temporada, a nona na carreira. Pela primeira vez também Rubinho ultrapassou a marca dos 100 pontos num Mundial, 108, diante de 136 do companheiro, Michael Schumacher, irreconhecível, neste domingo, apenas 12º. Felipe Massa, da Sauber, com um bom oitavo lugar, somou mais um ponto, tem 11 no total, e Ricardo Zonta, da Toyota, abandonou na 35ª volta com problema de câmbio. O próximo GP será o do Japão, dia 10.