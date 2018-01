Rubinho vence em Monza Rubens Barrichello fez uma corrida impecável; venceu o GP da Itália da Fórmula 1 disputado neste domingo no circuito de Monza, e deu um passo enorme para conquistar o vice-campeonato da temporada 2002. Com a vitória de hoje, o brasileiro chegou aos 61 pontos e abriu 17 de vantagem sobre Juan Pablo Montoya e 19 sobre Ralf Schumacher, os seus concorrentes diretos. Michael Schumacher chegou em segundo e, com isso, a Ferrari chegou à marca histórica de sete dobradinhas no ano. As Williams, que chegaram a ameaçar nos treinos classificatórios, foram muito mal e Montoya e Ralf abandonaram a corrida antes do final. Eddie Irvine (Jaguar) chegou em terceiro, Jarno Trulli (Renault) foi o quarto, Jenson Button (Renault) o quinto e Olivier Panis (BAR) o sexto. Felipe Massa abandonou a prova com problemas no carro. Veja a classificação final do GP da Itália: 1.Rubens Barrichello (BRA) Ferrari 2.Michael Schumacher (ALE) Ferrari 3.Eddie Irvine (ING) Jaguar .4.Jarno Trulli (ITA) Renault .5.Jenson Button (ING) Renault .6.Olivier Panis (FRA) BAR .7.David Coulthard (ESC) McLaren .8.Giancarlo Fisichella (ITA) Jordan-Honda .9. Jacques Villeneuve (CAN) BAR 10.Nick Heidfeld (ALE) Sauber 11.Mika Salo (FIN) Toyota 12.Takuma Sato (JAP) Jordan 13.Alex Yoong (MAL) Minardi ABANDONARAM Juan Pablo Montoya (COL) Williams-BMW (volta 33) Kimi Raikkonen (FIN) McLaren-Mercedes (29) Mark Webber (AUS) Minardi (20) Felipe Massa (BRA) Sauber-Petronas (16) Pedro de la Rosa (ESP) Jaguar (15) Allan McNish (ING) Toyota (13) Ralf Schumacher (ALE) Williams-BMW (4) Classificação do Mundial de Pilotos: .1. Michael Schumacher 128 pontos (Campeão) .2. Rubens Barrichello 61 .3. Juan Pablo Montoya 44 .4. Ralf Schumacher 42 .5. David Coulthard 37 .6. Kimi Raikkonen 20 .7. Jenson Button 13 .8. Eddie Irvine 8 .9. Jarno Trulli 7 10. Nick Heidfeld 7 11. Giancarlo Fisichella 7 12. Felipe Massa 4 13. Jacques Villeneuve 3 14. Olivier Panis 3 15. Mark Webber 2 16. Mika Salo 2 17. Heinz-Harald Frentzen 2 Classificação do Mundial de Construtores .1. Ferrari 189 (Campeã) .2. Williams-BMW 86 .3. McLaren-Mercedes 57 .4. Renault 20 .5. Sauber-Petronas 11 .6. Jaguar 8 .7. Jordan-Honda 7 .8. BAR-Honda 6 .9. Minardi-Asiatech 2 10. Toyota 2 11. Arrows-Cosworth 2 Próxima corrida: Grande Prêmio dos Estados Unidos, dia 29 de setembro. Autódromo de Indianápolis.