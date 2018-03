Rubinho vence o GP da Grã-Bretanha Rubens Barrichello ganhou neste domingo o tumultuado e emocionante GP da Grã-Bretanha da Fórmula 1. Na pole, o brasileiro perdeu duas posições logo na largada. Depois disso, houve pedaço do carro de Coulthard que se soltou e até um homem que invadiu a pista para protestar, o que provocou duas entradas do safety car - tudo antes da 11ª volta. Seguiram-se várias trocas na primeira posição - Cristiano da Matta, inclusive, chegou a liderar um bom tempo - até Rubinho assumir a ponta e conseguir sua 6ª vitória na categoria, a primeira na temporada. Enquanto isso, Michael Schumacher esteve sempre longe da briga pela vitória. No final, o alemão chegou em 4º lugar e manteve a liderança do Mundial, agora com 69 pontos. Mas Kimi Raikkonen levou sua McLaren ao pódio, atrás de Rubinho e do colombiano Juan-Pablo Montoya (segundo com a Williams), e diminuiu a diferença no campeonato. O finlandês é o vice-líder com 62. Com a vitória, Rubinho voltou à briga, ao menos pelo vice-campeonato. Ele chegou aos 49 pontos e está em 5º lugar no Mundial, atrás dos dois pilotos da Williams. Montoya passou o companheiro e está em 3º, com 55 pontos, e Ralf caiu para a 4ª posição, com 53, depois de chegar em 9º em Silverstone. Cristiano da Matta também fez uma grande corrida. O brasileiro da Toyota chegou a liderar 18 voltas e terminou em 7º lugar, somando mais dois pontos - já tem 5 em sua temporada de estréia na Fórmula 1. Enquanto isso, Antonio Pizzonia teve problemas em sua Jaguar e abandonou a prova. Confira os resultados do GP da Grã-Bretanha: 1º Rubens Barrichello (Ferrari) - 1h28m37s554 2º Juan Pablo Montoya (Williams) - a 5s462 3º Kimi Raikkonen (McLaren) - a 10s656 4º Michael Schumacher (Ferrari) - a 25s648 5º David Coulthard (McLaren) - a 36s827 6º Jarno Trulli (Renault) - a 43s067 7º Cristiano da Matta (Toyota) - a 45s085 8º Jenson Button (BAR) - a 45s478 9º Ralf Schumacher (Williams) - a 58s032 10º Jacques Villeneuve (BAR) - a 1m03s569 11º Olivier Panis (Toyota) - a 1m05s207 12º Heinz-Harald Frentzen (Sauber) - a 1m05s564 13º Ralph Firman (Jordan) - a 1 volta 14º Mark Webber (Jaguar) - a 1 volta 15º Jos erstappen (Minardi) - a 2 voltas 16º Justin Wilson (Minardi) - a 2 voltas 17º Nick Heidfeld (Sauber) - a 2 voltas