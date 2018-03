Rubinho vira a prioridade da Ferrari Agora que o pentacampeonato mundial de Michael Schumacher já está garantido, o presidente da Ferrari, Luca de Montezemolo, revelou que a prioridade da equipe é conquistar o vice com Rubinho. ?Rubens está disputando uma temporada fantástica e sua contribuição é fundamental ao sucesso que a escuderia está conseguindo este ano. Faremos tudo para que ele chegue em segundo lugar no campeonato de pilotos?, prometeu o dirigente italiano. Apesar de todo esforço da Ferrari, o brasileiro terá uma missão difícil. Ele disputa o segundo lugar do campeonato com os dois pilotos da Williams, o colombiano Juan Pablo Montoya e o alemão Ralf Schumacher, e com o escocês David Coulthard, da McLaren. Faltando seis etapas para o final do Mundial de Fórmula 1, Montoya tem 34 pontos, Rubinho e Ralf estão com 32 e Coulthard aparece com 30 - Michael Schumacher já chegou aos 96. Durante a entrevista coletiva que deu nesta terça-feira, em Fiorano, na Itália, Luca de Montezemolo também lamentou o problema que impediu que Rubinho disputasse o GP da França, no último domingo, em Magny-Cours. ?O mal funcionamento de um sensor impediu que o carro de Rubens fosse acionado. Foi um verdadeiro pecado, porque ele poderia ter feito uma belíssima corrida?, disse o presidente da Ferrari.