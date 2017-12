Rubinho volta a pilotar Ferrari F2003-GA Depois de quase dois meses, Rubens Barrichello volta, amanhã, a pilotar a Ferrari F2003-GA. Será em Jerez de la Frontera, na Espanha, nos testes coletivo da categoria. Michael Schumacher continuará de férias por mais um mês e só retornará aos treinos no início de janeiro. Antes disso, porém, quinta-feira, ele participa de um desafio: irá acelerar sua Ferrari numa corrida contra um caça da Força Aérea Italiana. A última vez que Rubinho exigiu da F2003-GA como num fim de semana de GP foi dia 12 de outubro, quando venceu de forma espetacular o GP do Japão, último da temporada, em Suzuka, garantindo à Ferrari o Mundial de Construtores. Dia 1.º, ainda em São Paulo, o piloto dizia da "sua vontade" de retomar as atividades de pista. "Eu já fui correr de kart, experimentei um Stock Car, o importante é estar em contato com a velocidade." Além da Ferrari, treinam amanhã a Sauber com Felipe Massa, que hoje na sua volta à equipe suíça, sob chuva, completou 36 voltas no circuito espanhol, Williams, McLaren, Renault, Toyota, BAR e Jaguar. Desafio - Dois veículos irão dividir a primeira fila do GP da Velocidade, prova que reunirá, quinta-feira no aeroporto Baccarini, da base aérea de Grosseto, na Itália: o modelo de Fórmula 1 Ferrari F2003-GA, pilotada por Michael Schumacher, e o avião caça supersônico Euro Fighter Typhoon. Os dois tentarão provar que seus veículos são mais velozes em aceleração em várias distâncias entre 500 e 1.500 metros. Cart - O grupo Open Wheel Racing Series, formado por donos de equipes, está perto de conseguir o que queria. Não vai comprar as ações da Cart (a reunião de oficialização da compra, marcada para o dia 19, foi cancelada), mas costurou acordo que lhe permitirá comprar os carros da categoria - senão todos, os necessários para formar grids de 20 carros - e garantir a realização do campeonato de 2004. Uma reunião extraordinária acontecerá esta semana para acertar os detalhes desse plano alternativo.