Rubinho volta a ser mais veloz nos EUA O piloto brasileiro Rubens Barrichello, da Ferrari, foi o mais rápido nos treinos livres deste sábado para o GP de Indianápolis, nona etapa do Mundial de Fórmula 1. Rubinho marcou 1:10.911 contra 1:11.071 do inglês Jenson Button, da BAR. O atual campeão mundial Michael Schumacher, companheiro de Rubinho, ficou em terceiro, com o tempo de 1:11.207. Os brasileiros Cristiano Da Matta (Toyota) e Felipe Massa (Sauber) ficaram, respectivamente, em 8º e 16º. Logo mais à tarde acontecem os treinos classificatórios para o grid de largada. Confira os tempos do treino livre: 1) Rubens Barrichello (BRA) - Ferrari - 1:10.911 2) Jenson Button (ING) - BAR - 1:11.071 3) Michael Schumacher (ALE) - Ferrari - 1:11.207 4) Fernando Alonso (ESP) - Renault - 1:11.509 5) Ralf Schumacher (ALE) - Williams - 1:11.671 6) Jarno Trulli (ITA) - Renault - 1:11.723 7) Takuma Sato (JAP) - BAR - 1:11.989 8) Cristiano Da Matta (BRA) - Toyota - 1:12.001 9) Kimi Raikkonen (FIN) - McLaren - 1:12.015 10) Mark Webber (AUS) - Jaguar - 1:12.128 11) Christian Klien (AUT) - Jaguar - 1:12.147 12) Juan Pablo Montoya (COL) - Williams - 1:12.240 13) Giancarlo Fisichella (ITA) - Sauber - 1:12.405 14) Olivier Panis (FRA) - Toyota - 1:12.451 15) David Coulthard (ESC) - McLaren - 1:12.584 16) Felipe Massa (BRA) - Sauber - 1:12.911 17) Gianmaria Bruni (ITA) - Minardi - 1:12.957 18) Zsolt Baumgartner (HUN) - Minardi - 1:13.396 19) Nick Heidfeld (ALE) - Jordan - 1:13.454 20) Giorgio Pantano (ITA) - Jordan - 1:13.761