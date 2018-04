Rumo a Dacar, rali entra na fase final O rali Paris-Dacar chega neste sábado ao Senegal, ponto final da maior aventura de carros do mundo. Na sexta-feira os competidores largaram na primeira fase da etapa "Maratona", com 1.500 quilômetros, divididos em dois dias. O trecho teve 473 quilômetros no total, sendo 467 cronometrados, entre Tichit e Kiffa, na Mauritânia. Depois de finalizada esta etapa inicial, os pilotos tiveram apenas oito horas de descanso, saindo em seguida para Dacar. A primeira moto largaria às 22 horas (20h horário de Brasília). Já o trajeto entre Kiffa e Dakar terá 1.011 quilômetros, mas a maioria é de deslocamento, com 846. Os organizadores da prova já avisaram que a última etapa antes da chegada a Dacar será "longa e difícil". E chamam a atenção para um trecho de 200 quilômetros que está em péssimas condições. Outra dificuldade é o grande número de pistas paralelas, o que pode "confundir" os mais desatentos. A etapa final será no domingo com largada e chegada a Dacar. No percurso final serão 69 quilômetros na praia entre as margens do Lago Rosa. A distância parece insignificante perto dos quase 10.000 percorridos nas trilhas da França, Espanha, Marrocos, Mauritânia e Senegal. Os participantes enfrentaram todo tipo de situação desde a largada do Paris-Dacar, em Arras, dia 28 de dezembro. Depois da tempestade de areia na etapa de quinta-feira, ao redor do vilarejo de Tichit, o que dificultava a visão principalmente para a localização de referências no caminho, uma insólita chuva dominou o cenário da disputa nesta sexta-feira. Em Kiffa não chovia desde agosto de 2000 e a tempestade obrigou os pilotos a vestirem sua roupas de frio.