Russa Marussia Virgin apresenta carro para a Fórmula 1 em 2011

LONDRES - A Rússia tem agora oficialmente uma equipe na Fórmula 1, depois que a Marussia Virgin confirmou a mudança da sua licença, que anteriormente era britânica, nesta segunda-feira, durante a apresentação do seu carro para 2011. A Virgin estreou na temporada passada na categoria, mas a mudança acontece após a Marussia Motors, fabricantes russa de carros esportivos, ter comprado uma participação significativa da equipe.

A alteração da nacionalidade foi anunciada nesta segunda-feira com a presença dos pilotos Timo Glock e Jerome D'Ambrosio na apresentação do MVR-02. A Marussia, liderada pelo ex-piloto Nikolay Fomenko, é um dos patrocinadores da equipes desde a sua formação em 2009. A escuderia terminou o Mundial de Construtores de 2010 na última colocação. A Midland foi a única equipe russa a participar da Fórmula 1 e competiu em 2006. E Vitaly Petrov, da Lotus Renault, é o único piloto russo da categoria.

"Nós tivemos um batismo difícil, mas extremamente gratificante na Fórmula 1 na temporada passada e eu estou extremamente orgulhoso que nós provamos a nós mesmos de que estamos mais do que à altura do desafio", disse o chefe da equipe, John Booth. "Em 2011 temos tudo para avançar e começar a obter resultados sólidos e temos uma ótima escalação de pilotos com Timo Glock e Jerome D'Ambrosio", completou.

