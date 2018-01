Rússia negocia renovação de contrato e quer realizar prova noturna na Fórmula 1 O governo russo disse que está em negociações para prorrogar o seu contratar com a intenção de sediar uma prova da Fórmula 1 para além de 2020 e também quer torná-la uma corrida noturna. Em uma reunião com o presidente russo, Vladimir Putin, o vice-primeiro-ministro Dmitry Kozak disse que o país deseja seguir o exemplo de Cingapura e atrair mais fãs com a mudança do horário da prova para o período noturno, de acordo com agências de notícias estatais.