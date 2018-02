Russo recobra consciência, mas não se lembra do acidente

Renato Russo recobrou a consciência nesta terça-feira, mas continua internado no Hospital São Luiz, em São Paulo, sem previsão de alta. Segundo Dino Altmann, chefe da equipe médica da Stock Car, o piloto não se lembra do acidente que resultou na morte do piloto paranaense Rafael Sperafico na prova da Stock Car Light, domingo passado, no Autódromo de Interlagos, também na capital paulista. "Ele está com amnésia, o que é normal em casos como esse", disse o médico, responsável pelo atendimento dos pilotos ainda na pista de Interlagos. Dino Altmann contou que, apesar de curioso sobre o acidente, Renato Russo ainda não sabe que Rafael Sperafico morreu na colisão. Dino Altmann também afirmou que a recuperação do piloto está se desenvolvendo de maneira satisfatória. A cirurgia para corrigir um problema que afetava o intestino delgado de Renato Russo, resultado do acidente, foi realizada com sucesso, no domingo, e há possibilidade de que ele deixe a Unidade de Terapia Intensiva nesta quarta-feira. De acordo com o médico, a polícia ainda não procurou Renato Russo para depoimento sobre o acidente fatal. "Mas não há condição para que isso seja feito em curto prazo", explicou Dino Altmann.