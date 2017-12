Ruy Mendonça lidera Fórmula 200 Ruy Prado de Mendonça (Canal Kids/Izidoro Comunicações) continua na liderança do Campeonato Paulista de Fórmula 200. Neste domingo, em Itu, o piloto conquistou a segunda etapa da competição, ao ganhar as duas baterias ? já havia vencido a primeira. Paulo Yamamoto (Europa Motors) foi o segundo e Robson Brosco (Tecbase), o terceiro. A próxima etapa será em 14 de abril, no Circuito da Dimep, em Botucatu.