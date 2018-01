Ruy Prado vence no Paulista de F-200 Ruy Prado de Mendonça (Canal Fox Kids/Izidoro Comunicação) venceu neste domingo a nona etapa do Campeonato Paulista de F-200, disputada em Itu. Em segundo lugar chegou Sérgio Soares (Dulacril Tintas), com Marcos Rocha (Rhopen) em terceiro. O triunfo deste domingo foi o quarto de Ruy Prado em nove etapas ? a temporada prevê 12 provas. Ele lidera o campeonato com 82 pontos, seguido por Robson Brosco, que tem 68. A próxima corrida do Paulista de F200 será dia 27 de outubro.