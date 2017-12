Sai calendário 2003 da Fórmula 1 A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) divulgou nesta quarta-feira o calendário para a temporada 2003 de Fórmula 1. O calendário repete as 17 provas dos últimos três anos. O Mundial começa no dia 9 de março com o GP de Melbourne, na Austrália e termina no dia 12 de outubro com a prova em Zukuka, no Japão. O GP Brasil foi confirmado para Interlagos e será realizado no dia seis de abril. Veja quais serão as provas do Mundial de F-1 de 2003 09/03 - GP da Austrália - Circuito Albert Park, em Melbourne 23/03 - GP da Malásia - Sepang 06/04 - GP do Brasil - Autódromo de Interlagos, São Paulo 20/04 - San Marino - Autódromo Enzo e Dino Ferrari, Ímola (ITA) 04/05 - GP da Espanha - Circuito da Catalunha, Barcelona 18/05 - GP da Áustria - Circuito de A1 Ring, Spielberg 01/06 - GP de Mônaco - Circuito de Montecarlo 15/06 - GP do Canadá - Circuito Gilles Villeneuve, Montreal 29/06 - GP da Europa, Nurburgring, Alemanha 06/7 - GP da França - Circuito de Magny Cours 20/07 - GP da Inglaterra - Circuito de Silverstone 03/08 - GP da Alemanha - Circuito de Hockenheim 17/08 - GP da Hungría - Circuito de Hungaroring 31/08 - GP da Bélgica - Circuito de Spa-Francochamps 14/08 - GP da Itália - Circuito de Monza 28/09 - GP dos Estados Unidos - Circuito de Indianápolis 12/10 - GP do Japão - Cirucito de Suzuka