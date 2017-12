Sai calendário da F-1 para 2003 O Conselho Mundial da Federação Internacional de Automobilismo (FIA) divulgou nesta terça-feira o calendário da Fórmula 1 para a temporada 2003. A exemplo dos últimos três anos, o Mundial de Pilotos terá 17 etapas: a primeira, dia 9 de março, em Melbourne e a última, no dia 12 de outubro, em Suzuka, no Japão. O GP do Brasil será disputado no dia 6 de abril, em Interlagos. Veja o calendário completo da F-1 em 2003 09/03 - GP da Austrália (Albert Park, Melbourne) 23/03 - GP da Malásia (Sepang) 06/04 - GP do Brasil (Interlagos, São Paulo) 20/04 - GP de San Marino (Imola, Itália) 04/05 - GP da Espanha (Catalunha, Barcelona) 18/05 - GP da Áustria (A1 Ring, Spielberg) 01/06 - GP de Mônaco (Montecarlo) 15/06 - GP do Canadá (Gilles Villeneuve, Montreal) 29/06 - GP da Europa (Nurburgring, Alemanha) 06 /07 - GP da França (Magny Cours) 20/07 - GP da Inglaterra (Silverstone) 03/08 - GP da Alemanha (Hockenheim) 24/08 - GP da Hungria (Hungaroring) 31/08 - GP da Bélgica (Spa-Francochamps) 14/09 - GP da Itália (Monza) 28/09 - GP dos EUA (Indianápolis) 12/10 - GP da Japão (Suzuka).