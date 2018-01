Sai o calendário 2004 da motovelocidade A Federação Internacional de Motociclismo (FIM) divulgou, neste domingo, o calendário 2004 para a motovelocidade. O GP do Japão, em Suzuka, está fora da temporada. O circuito deverá passar por alterações no traçado, após os graves acidentes ocorridos neste ano. Com isso, a primeira prova de 2004 será na África do Sul, em Welkom, dia 18 de abril. Outra novidade será o GP do Catar, dia 2 de outubro. No total, serão 16 corridas. A etapa brasileira, tradicionalmente disputada em setembro, está prevista para 31 de julho. Confira o calendário da motovelocidade em 2004: 18 Abril - Welkom - África do Sul 02 Maio - Jerez de La Frontera - Espanha 16 Maio - Le Mans - França 06 Junho - Mugello - Itália 13 Junho - Cataluña - Cataluña 26 Junho - Assen - Holanda 11 Julho - Donington Park - Grã-Bretanha 18 Julho - Sachsenring - Alemanha 31 Julho - Jacarepaguá - Brasil 22 Agosto - Brno - República Checa 05 Setembro - Estoril - Portugal 19 Setembro - Motegi - Pacífico 02 Outubro - Catar - Catar 10 Outubro - Sepang - Malásia 17 Outubro - Phillip Island - Austrália 31 Outubro - Valencia - Valência