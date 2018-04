Saída da Jaguar preocupa a Fórmula 1 Durante o GP da Bélgica, mês passado, David Pitchford, diretor da equipe Jaguar, afirmou aos jornalistas: "Nosso orçamento em 2005 será de time de ponta". Por isso mesmo, a notícia desta sexta-feira chocou o mundo da Fórmula 1: a Ford, proprietária da marca Jaguar, anunciou o encerramento das atividades do time de F1 no fim da temporada. Bernie Ecclestone, promotor do Mundial de Fórmula 1, demonstrou preocupação com a notícia. "Há a possibilidade de algumas escuderias correrem com três carros em 2005 para termos 20 carros no grid", afirmou o dirigente. Enquanto Ecclestone e o presidente da FIA, Max Mosley, demonstravam até otimismo com o investimento que a Ford faria na Jaguar, para transformá-la numa equipe capaz de lutar por melhores colocações, a nota da montadora, nesta sexta-feira, levou todos a refletir no difícil momento da categoria. A FIA, inclusive, divulgou: "A saída da Jaguar da F1 é um alerta." A decisão anunciada nesta sexta-feira terá desdobramentos ainda maiores: com que motor correrão Jordan e Minardi, que pagavam à Cosworth, empresa do grupo Ford, pelo uso de seu V-10? Ecclestone disse que a Ford errou ao correr já este ano. "Eles tinham problemas, fecharam uma fábrica e foi até um atrevimento manter o time de F1", revelou o dirigente. O que pouca gente entendeu desde que a Ford assumiu a Stewart Grand Prix, em 2000, foi a lógica dos seus dirigentes. Para ter chance de estar entre os primeiros na F1 é preciso investir não menos de US$ 200 milhões por ano. Mas ela não destinava um terço disso. Obviamente, não ia além das posições intermediárias - hoje é a 7ª colocada, entre 10 participantes.