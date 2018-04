Saída do diretor técnico da Lotus tende a afastar Raikkonen da equipe

BARCELONA - A Lotus não poderá contar mais com um dos principais responsáveis por ter ressurgido até mesmo como candidata ao título, com Kimi Raikkonen, no ano passado. O capaz James Allison, então diretor técnico, deixou a escuderia. Seu provável destino é a McLaren, na vaga de Paddy Lowe, contratado pela Mercedes. A notícia pode interferir na decisão de Raikkonen permanecer na Lotus.

Eric Boullier, chefe da Lotus, em entrevista ao Estado, na Malásia, já esperava a saída de Allison, a quem promoveu como diretor técnico. “Uma das razões de voltarmos a ser fortes foi nossa política de valorizar quem estava há anos na escuderia, dando-lhes a oportunidade de ocupar as vagas de muitos integrantes que deixaram nossa organização.”

Essa mesma filosofia orientou a escolha do substituto de Allison. Boullier promoveu Nick Chester, na Lotus desde quando se chamava Benetton, em 2000. Chester, no entanto, teve maior participação no desenvolvimento dos modelos dos dois último anos e bem menos na sua concepção. Já Allison coordenou junto de Martin Tolliday o projeto dos dois últimos eficientes carros da Lotus.

A perda de Allison representa um duro golpe para as pretensões da Lotus de manter Raikkonen em 2014. As vezes as coisas caminham de forma oposta a que a lógica sugere, como foi o caso da Lotus, no ano passado. Depois de perder seus principais técnicos, como Bob Bell, Tim Densham e Steve Nielsen, imaginava-se que enfrentaria dificuldades. Mas o que se viu foi o oposto. Os promovidos para suas vagas realizaram notável trabalho em 2012 e desenvolvem da mesma forma agora, este ano.

Assim, para a Lotus levar o atual modelo E21-Renault lutar pelo título com Raikkonen será preciso que o novo diretor técnico, Chester, se mostre capaz como Allison. Raikkonen já iniciou conversações com a Red Bull. O proprietário da empresa, Dietrich Mateschitz, o considera o piloto ideal para substituir Mark Webber como companheiro de Vettel. O finlandês e Vettel são amigos e já se manifestaram que não seria problema compartilhar a Red Bull.