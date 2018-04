Sainz assume liderança do Rally Dakar entre os carros

O norte-americano Mark Miller ganhou nesta quarta-feira a quinta etapa entre os carros do Rally Dakar, disputada entre as cidades chilenas de Copiapó e Antofagasta, chegando à frente do espanhol Carlos Sainz, que assumiu a liderança da disputa.

Veja também:

Webventure - acompanhe tudo sobre a disputa

Miller venceu a especial desta quinta-feira com o tempo de 5 horas, 6 minutos e 15 segundos. Sainz, que terminou em segundo, foi 2min10 mais lento e o príncipe Nasser Saleh Al Attiyah, do Catar, terminou na terceira colocação. Já o francês Stephane Peterhansel sofreu com problemas mecânicos e perdeu a liderança da classificação geral.

O brasileiro Maurício Neves completou a etapa em quinto lugar lugar, com 5h15min36, e está na sétima posição no geral. Já Guilherme Spinelli foi o 11°, com 5h37min26, e está na nona colocação geral entre os carros.

MOTOS

Correndo em casa, o chileno Francisco López Contardo venceu nesta quarta-feira a quinta etapa do Rally Dakar entre as motos, realizada entre as cidades de Copiapó e de Antofagasta. Os franceses Cyril Despres e David Fretigne terminaram a especial em segundo e terceiro lugar, respectivamente.

López Contardo, que havia terminado em quarto lugar a etapa de terça-feira, ganhou a especial com o tempo de 5h52min40, superando Despres, líder do Dakar entre as motos, em 1min30, e Fretigne, em 13min13.

No ano passado, o chileno havia faturado a etapa realizada entre Mendoza, na Argentina, e Valparaíso, no Chile.

Na classificação geral, Despres, campeão em 2005 e 2007, é perseguido por López Contardo e pelo português Helder Rodrigues.

Entre os brasileiros, o melhor desempenho na etapa entre Copiapó e Antofagasta foi de Tiago Fantozzi, que terminou em 20º lugar, com o tempo de 6h39min55. Na classificação geral, ele está em 18.º.