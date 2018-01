Sainz estréia com vitória no Rali Dacar O espanhol Carlos Sainz (Volkswagen), bicampeão mundial de rali, venceu a primeira etapa do Rali Dacar 2006, entre Lisboa e Portimão, com uma rota especial de 83 quilômetros, à frente do português Carlos Sousa (Nissan) e do francês Bruno Saby (Volkswagen). A equipe Volkswagen colocou três carros nas quatro primeiras posições, já que além de Sainz, em primeiro, e de Saby, em terceiro, a quase dois minutos do espanhol, Jutta Kleinschmidt foi quarto colocado, a dois minutos e 22 segundos do madrileno. Stéphane Peterhansel (Mitsubishi), vencedor do ano passado, ficou em 11º. Após a rota especial de 83 quilômetros, todos os participantes deviam ainda recorrer 101 quilômetros até chegar a Portimão, de onde partirá amanhã a segunda etapa, que terá 567 quilômetros até chegar a Málaga, embora só haja 115 quilômetros de rota especial em terreno português.