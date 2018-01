Salo: "Da Matta vai suar na Toyota" O piloto finlandês Mika Salo prevê um ano difícil para Cristiano da Matta, que ocupará sua vaga na equipe Toyota em 2003. Segundo Salo, o brasileiro terá de suar na temporada de estréia na Fórmula 1. ?Olivier Panis, que já tem experiência, se sairá melhor, mas Cristiano terá de dar duro?, disse o finlandês, à revista Autosport. ?Cristiano fez testes para a Toyota no mesmo dia que Allan McNish e foi dois segundos mais lento. E olhe que Paul Ricard é o circuito mais fácil do mundo.? Salo e McNish foram dispensados pela Toyota, que contratou Panis, da BAR, e Cristiano, campeão de F-Indy em 2002. E agora? ? O futuro parece cada vez mais negro para a equipe Arrows. Nesta quinta-feira, o empresário alemão Oliver Behring, que estaria à frente de um grupo de investidores árabes interessado em comprar a equipe, pôs fim às negociações. Segundo Behring, a culpa é da própria Arrows, que não conseguiu reverter a recusa da Federação Internacional de Automobilismo (FIA) em aceitar sua inscrição para o Mundial de 2003. ?A negociação está terminada. Não vejo saída para a Arrows, mesmo que consiga a licença para correr no ano que vem?, disse Behring, nesta quinta-feira, a um jornal alemão. Para correr, além de obter a licença, a equipe, que passa por sérios problemas financeiros, teria de pagar à FIA quase US$ 50 milhões à título de carta de fiança. Na semana passada, a Arrows demitiu todo o seu pessoal. Com problemas de caixa, não disputou as cinco últimas provas do ano, razão pela qual a FIA negou a licença para o Mundial de 2003.