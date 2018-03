Salustiano bate líder no treino da Renault O paulista Paulo Salustiano fez o melhor tempo nesta quinta-feira, em Curitiba, nos treinos coletivos da F-Renault brasileira, preparatórios para a segunda etapa, que ocorre no domingo. Ele marcou 1m19s147 (média de 168,613 km/h), superando o líder do campeonato, o também paulista Allan Khodair, que marcou 1m19s256. Para sexta estão marcadas duas sessões de treinos, com 30 carros na pista.