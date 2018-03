Salustiano ganha prova da F-Renault O paulista Paulo Salustiano mostrou neste domingo, na primeira etapa da F-Renault brasileira, que vencer no autódromo internacional de Curitiba está se tornando uma de suas especialidades. O piloto da equipe M4T Motorsport correu pela sexta vez na pista paranaense e obteve sua terceira vitória. E venceu com autoridade. Depois de largar em sétimo lugar, imprimiu um ritmo rápido de corrida, Salustiano foi ganhando posições e, na volta 18, assumiu a ponta. Depois disso, foi abrindo diferença para os adversários, para completar as 26 voltas da prova em 38m16s204 (média de 150,986 km/h), recebendo a bandeirada 9s105 à frente de Daniel Serra, da Bassani Racing, o segundo colocado. Bia Figueiredo, da Cesário, única mulher da categoria, chegou em terceiro. Na prova, que começou com 2h49 de atraso e com pista úmida - choveu forte em Curitiba desde a madrugada, o GP esteve ameaçado e só foi realizado porque o tempo melhorou -, a garotada da F-Renault teve um desempenho de gente grande. Foi uma luta constante por posições, com ultrapassagens de alto nível. Na primeira parte, o pole Alexandre Foizer, da equipe Cesário-S, superado na largada por Daniel Serra, proporcionou uma briga de alto nível técnico com o piloto da Bassani. Foram 12 voltas de disputa intensa e troca de pneus, logo retribuídas com o troco de quem era ultrapassado. Quando a pista secou, o brasiliense Alexandre foi perdendo rendimento - acabou em quarto lugar, com o mineiro Igor Ciampi, da Vogel, em quinto. "A gente optou pelo acerto para chuva e quando secou fui ficando. Mas foi legal, até porque me mantive concentrado. Do contrário, teria perdido mais posições??, disse Alexandre. Com Salustiano, que largou em sétimo, aconteceu ao contrário. O rendimento do seu carro foi melhorando, ele ultrapassou o então líder Serra na volta 18 e, a partir daí, não correu mais riscos, pois tinha um rendimento bem melhor que os concorrentes. "Na última hora, optamos por um acerto que rendesse bem tanto no seco quanto com pista molhada. Deu certo. O carro ficou equilibrado e, no final, tinha equipamento para muito mais voltas??, comemorou Salustiano. "É importante começar o campeonato com vitória.?? Daniel Serra admitiu a superioridade do adversário. "Eu sai com acerto para chuva. Quando a pista secou, complicou. No final, não tinha como eu perseguir o Salustiano.?? Já Bia Figuereido lamentou o fato de io GP não ter pelo menos mais uma volta. "Aí, acho que teria grande chance de passar o Serra?, contou. Ela largou em nono e não tem dúvidas do que lhe ajudou a ganhar posições. "Eu freava mais dentro do que os outros. Por isso, fui chegando rápido em todos eles.?? Salustiano lidera o campeonato com 30 pontos. Serra, que ainda não tem dinheiro para participar da próxima etapa, tem 24 e Bia, 20. A segunda corrida do campeonato será em 4 de abril, em Londrina.