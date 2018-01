Salustiano vence etapa da F-Renault O paulista Paulo Salustiano entrou de vez na briga pelo título da F-Renault brasileira, ao vencer neste domingo a 10ª etapa, disputada em Curitiba. Foi a segunda vitória do piloto da M4T Motorsport este ano, a segunda na pista paranaense. Ele pulou para a vice-liderança do campeonato, com 132 pontos, contra 149 do paulista Allam Khodair, da Giaffone Racing, que largou na pole mas abandonou a prova. Salustiano completou as 27 voltas em 36m43s904 (média de 163,35 km/h), 1s775 à frente do paulista Marcelo Thomaz (Giaffone Motorsport). O brasiliense Alexandre Foizer (S. Racing) foi terceiro e a paulista Bia Figueiredo (Cesário) chegou em quarto. Faltam duas etapas para o fim do campeonato, a próxima em Florianópolis, em 16 de novembro, e Diego Freitas (UniOil, 127 pontos), Patrick Rocha (Giaffone Motorsport, 112) e Marcelo Thomaz (110) também estão na briga pelo título. Na Copa Clio, a festa na 7ª etapa, também em Curitiba, foi dos irmãos Carreira. Fábio venceu e André ficou em segundo. Ambos são paulistas. O brasiliense Alexandre Conill terminou em terceiro. O carioca Elias Júnior lidera o campeonato, com 110 pontos, seguido pelo paulista Vicente Siciliano, com 101, e por Fábio Carreira, que tem 92.