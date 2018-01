Sam Hornish chega em terceiro e é tricampeão da IRL O norte-americano Sam Hornish Jr. (Penske) conquistou o título da IRL de 2006 - o seu terceiro na categoria - ao terminar o GP de Chicago deste domingo na terceira posição. O vencedor da prova foi o inglês Dan Wheldon, seguido pelo neozelandês Scott Dixon, completando a dobradinha da equipe Ganassi. Hornish terminou o campeonato com 475 pontos, empatado com Wheldon, mas levou o título por ter duas vitórias a mais (4 a 2). Líder da classificação antes da prova deste domingo, Hélio Castroneves (Penske) chegou em quarto - prejudicado por um "drive-through" (punição por excesso de velocidade nos pits) - e terminou em terceiro no campeonato, com 473 pontos. Outro brasileiro, Vitor Meira (Panther), completou em sexto, logo à frente de Tony Kanaan (Andretti-Green). Classificação da prova: 1.º Dan Wheldon (ING/Ganassi), 200 voltas em 1h33min37s2662 2.º Scott Dixon (NZL/Ganassi), a 0s1897 3.º Sam Hornish Jr. (EUA/Penske), a 0s2323 4.º Helio Castroneves (BRA/Penske), a 2s6913 5.º Ed Carpenter (EUA/Vision), a 1 volta 6.º Vitor Meira (BRA/Panther), a 1 volta 7.º Tony Kanaan (BRA/Andretti-Green), a 1 volta 8.º Jeff Simmons (EUA/Rahal-Letterman), a 1 volta 9.º Scott Sharp (EUA/Fernández), a 1 volta 10.º Tomas Scheckter (AFS/Vision), a 1 volta 11.º Kosuke Matsuura (JAP/Super Aguri-Fernández), a 1 volta 12.º Danica Patrick (EUA/Rahal-Letterman), a 1 volta 13.º Buddy Rice (EUA/Rahal-Letterman), a 1 volta 14.º A. J. Foyt IV (EUA/Andretti-Green), a 2 voltas 15.º Bryan Herta (EUA/Andretti-Green), a 2 voltas 16.º Sarah Fisher (EUA/Dreyer & Reinbold), a 2 voltas 17.º Jeff Bucknum (EUA/A.J. Foyt), a 2 voltas 18.º Marco Andretti (EUA/Andretti-Green), a 2 voltas 19.º Marty Roth (CAN/Roth), a 40 voltas Classificação do campeonato: 1.º Sam Hornish Jr. 475 2.º Dan Wheldon 475 3.º Helio Castroneves 473 4.º Scott Dixon 460 5.º Vitor Meira 411 6.º Tony Kanaan 384