Sam Hornish fica com a pole na IRL O piloto norte-americano Sam Hornish Jr. conseguiu a pole do GP do Japão, a quarta etapa da temporada da IRL. O melhor brasileiro no grid de largada é Hélio Castro Neves, que sai em 4º lugar. Entre os outros brasileiros da categoria, Vitor Meira larga em 7º lugar, enquanto Tony Kanaan, que é o atual campeão, conseguiu a 10ª posição no grid. Líder da temporada, depois de 3 etapas disputadas, o inglês Dan Wheldon larga na 5ª colocação. O GP do Japão, no circuito oval de Motegi, acontece na madrugada deste sábado, a partir da 1 hora (no horário de Brasília), e terá transmissão ao vivo da Bandeirantes. Confira os primeiros colocados do grid: 1º Sam Hornish Jr. (EUA) - 26s7266 2º Danica Patrick (EUA) 26s7577 3º Scott Sharp (EUA) - 26s7638 4º Hélio Castro Neves (BRA) - 26s7649 5º Dan Wheldon (ING) - 26s7937 6º Tomas Scheckter (AFS) - 26s7957 7º Vitor Meira (BRA) - 26s8025 8º Dario Franchitti (ESC) - 26s8249 9º Kosuke Matsuura (JAP) - 26s8826 10º Tony Kanaan (BRA) - 26s9116