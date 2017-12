Sam Hornish Jr. deixará equipe na IRL A parceria entre o norte-americano Sam Hornish Jr., bicampeão da Indy Racing League (IRL), e a equipe Panther será desfeita no final desta temporada. O anúncio foi feito pelo próprio piloto, ainda enquanto comemorava sua vitória de domingo no GP de Kentucky, a primeira que conseguiu este ano e que o colocou na briga pelo terceiro título seguido. Sam Hornish Jr. e a equipe não deram muitos detalhes sobre o rompimento. "Foi difícil tomar esta decisão. Eu e a Panther fizemos uma parceira vencedora. Agora, só quero me concentrar em fazer o possível para dar o terceiro título à equipe?, limitou-se a dizer o piloto. No bastidores, comenta-se que ele pode se transferir para a Andretti/Green ou até trocar a IRL pela Nascar, onde competiria no time de Dale Earnhardt Jr. No ano passado, Sam Hornish Jr. revelou que a Nascar estava nos seus planos, por ser uma categoria que permite aos pilotos que fazem sucesso entrar definitivamente na história do automobilismo norte-americano. Ele, porém, disse que só aceitaria correr na Nascar quando considerasse completado seu trabalho na IRL. Na época - dois dias antes do GP de Saint Louis de 2002 -, o piloto ainda não havia conquistado o bicampeonato. Este ano, Sam Hornish Jr. começou a temporada com seu carro equipado com um motor Chevrolet de desempenho bastante inferior aos Toyota e Honda. Por isso, nas nove primeira etapas, obteve alguns bons resultados basicamente por conta de seu talento como piloto. Só a partir de Michigan, quando recebeu uma nova versão do propulsor, pôde começar a brigar por vitória - e ela veio em Kentucky (sua nona na categoria). Sam Hornish Jr. está em quinto lugar no campeonato, com 308 pontos. O brasileiro Tony Kanaan lidera com 385. Faltam quatro etapas para o fim da temporada - a próxima será domingo, em Nazareth.