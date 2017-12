Sam Hornish Jr. vence etapa de Richmond; Meira é o segundo O norte-americano Sam Hornish Jr venceu na noite deste sábado o Grande Prêmio de Richmond, nos Estados Unidos, da IRL. Em segundo lugar, após bela prova de recuperação, ficou o brasileiro Vítor Meira, que chegou a cair para o último lugar depois de uma desastrosa primeira parada nos boxes. O pódio foi completado pelo escocês Dario Franchitti. Líder do campeonato, o brasileiro Hélio Castroneves, que largou na pole position, teve problemas em seu carro e chegou em 11.º lugar, com apenas três pneus. Já Tony Kanaan foi obrigado a abandonar a corrida. Com a vitória, Sam Hornish Jr assumiu a vice-liderança da temporada com 247 pontos, apenas quatro atrás de Castroneves. Meira é o quinto, com 192, e Kanaan o sexto, com 176.