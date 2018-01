Sam Hornish Jr. vence GP de Milwaukee O norte-americano Sam Hornish Jr. (Penske) venceu neste domingo a décima etapa da IRL, o GP de Milwaukee. Os pilotos desafiaram um circuito quase plano, sem inclinação, e sofreram com o forte calor. O segundo lugar ficou com Dario Franchitti (Andretti-Green), seguido por Tomas Scheckter (Panther). O também brasileiro Helio Castroneves (Penske) terminou em 16.º, depois que seu companheiro de equipe e vencedor da prova tentou ultrapassá-lo na 181.ª volta por dentro. Já com a metade do carro na frente, Hornish bateu na roda traseira de Helinho e foi jogado para o muro. O brasileiro conseguiu voltar para pista, mas ficou 18 voltas parado no box. Outro acidente forte ocorreu com Danica Patrick, que rodou sozinha na pista e foi parar no muro. Ela não conseguiu voltar à pista. A próxima etapa será no domingo, em Michigan, Estados Unidos. Dan Wheldon segue na liderança da competição com 377 pontos, seguido de Sam Hornish Jr. (309). Tony Kannan (Andretti-Green), atual campeão, foi o melhor brasileiro na prova e terminou em quarto lugar. Ele também está em quarto na tabela de classificação. "O carro estava sem equilíbrio e passei a prova toda brigando com o carro", lamentou Kanaan que ao sair do carro mal conseguia falar por causa do desgaste físico. Confira a classificação final da prova: 1.º - Sam Hornish Jr. (EUA/Penske), 1h53min52s; 2.º - Dario Franchitti (ESC/Andretti Green), a 0s3836; 3.º - Tomas Scheckter (AFS/Panther), a 0s6502; 4.º - Tony Kanaan (BRA/Andretti Green), a 4s5174; 5.º - Dan Wheldon (ING/Andretti Green), a 6s1270; 6.º - Bryan Herta (EUA/Andretti Green), a 11s7849; 7.º - Patrick Carpentier (CAN/Red Bull Cheever), a 1 volta; 8.º - Alex Barron (EUA/Red Bull Cheever), a 1 volta; 9.º - Vitor Meira (BRA/Rahal Letterman), a 1 volta; 10.º - Scott Sharp (EUA/Delphi Fernandez), a 4 voltas; 11.º - Kosuke Matsuura (JAP/Super Aguri Fernandez), a 5 voltas; 12.º - Ed Carpenter (EUA/Vision), a 6 voltas; 13.º - Scott Dixon (NZL/Target Chip Ganassi), a 6 voltas; 14.º - Jimmy Kite (EUA/Ethanol Hemelgarn), a 7 voltas; 15.º - Roger Yasukawa (JAP/Dreyer&Reinbold), a 13 voltas; 16.º - Helio Castroneves (BRA/Penske), a 19 voltas. Não terminaram a prova: Buddy Rice (EUA/Rahal Letterman), por acidente; Buddy Lazier (EUA/Panther), por acidente; Danica Patrick (EUA/Rahal Letterman), por acidente; Darren Manning (ING/Target Chip Ganassi), por acidente; e A.J. Foyt IV (EUA/A.J.Foyt), por acidente. Bryan Riscoe (AUS/Target Chip Ganassi) não largou. Classificação do campeonato por pilotos (apenas os dez primeiros): 1.º - Dan Weldon, 377 pontos; 2.º - Sam Hornish Jr. 309; 3.º - Dario Franchitti, 309; 4.º - Tony Kanaan, 306; 5.º - Helio Castroneves, 274; 6.º - Scott Sharp, 250; 7.º - Vitor Meira, 241; 8.º - Tomas Scheckter, 240; 9.º - Bryan Hertha, 238; 10.º - Patrick Carpentier, 227. Obs.: Em negrito os pilotos brasileiros.