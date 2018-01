Sam Hornish larga em 1.º e Helinho em 4.º na IRL O norte-americano Sam Hornish Jr. (Penske) marcou neste sábado a pole position para o GP de Chicago, última etapa da IRL. O neozelandês Scott Dixon ficou com o segundo tempo, logo à frente do companheiro da Ganassi, Dan Wheldon. Entre os brasileiros, o melhor classificado foi Hélio Castroneves (Penske), que vai largar na quarta posição. Vitor Meira, da Panther, larga em sexto e Tony Kanaan, da Andretti-Green, marcou o 13.º tempo. Quatro pilotos ainda lutam pelo título. Castroneves lidera com 441 pontos, um a mais que Sam Hornish. Wheldon é o terceiro, com 422 pontos, e Scott Dixon é o quarto, com 420. O brasileiro é o único dos quatro que ainda não foi campeão da IRL. O GP de Chicago deste domingo tem largada prevista para às 14h30 (de Brasília). A prova terá transmissão ao vivo pelo Bandsports. Grid de largada: 1.º Sam Hornish Jr. (EUA/Penske), 25s4134 2.º Scott Dixon (NZL/Ganassi), 25s4996 3.º Dan Wheldon (ING/Ganassi), 25s5239 4.º Hélio Castroneves (BRA/Penske), 25s5794 5.º Scott Sharp (EUA/Fernández), 25s6212 6.º Vitor Meira (BRA/Panther), 25s6331 7.º Tomas Scheckter (AFS/Vision), 25s6872 8.º Kosuke Matsuura (JAP/Super Aguri-Fernández), 25s7246 9.º Buddy Rice (EUA/Rahal-Letterman), 25s7331 10.º Jeff Simmons (EUA/Rahal-Letterman), 25s7892 11.º A. J. Foyt IV (EUA/Andretti-Green), 25s7919 12.º Ed Carpenter (EUA/Vision), 25s8000 13.º Tony Kanaan (BRA/Andretti-Green), 25s8430 14.º Marco Andretti (EUA/Andretti-Green), 25s8908 15.º Danica Patrick (EUA/Rahal-Letterman), 25s9149 16.º Sarah Fisher (EUA/Dreyer & Reinbold), 25s9410 17.º Jeff Bucknum (EUA/A.J. Foyt), 25s9706 18.º Bryan Herta (EUA/Andretti-Green), 25s9732 19.º Marty Roth (CAN/Roth), 26s0928