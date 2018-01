Sam Hornish larga em vantagem na IRL A temporada da Indy Racing League chega ao fim neste domingo, no Texas Motor Speedway (ao vivo pela SporTV, às 16h), encerrando também a primeira fase da categoria, desde sua fundação em 1996. Apenas dois pilotos podem chegar ao título: o americano Sam Hornish e o brasileiro Hélio Castro Neves. A partir do ano que vem, com mais equipes de ponta e novas opções de motores, a IRL vai se tornar a principal categoria de monopostos dos Estados Unidos. Nos treinos oficiais Sam Hornish saiu na frente. O piloto fez o terceiro melhor tempo, com 23s716. Helinho larga apenas em 10º. O pole será o brasileiro Vítor Meira, estreante na categoria. Foi a primeira pole de Meira, que cravou 23s637. Líder do campeonato, com 481 pontos, Sam Hornish Jr., da Panther, corre com equipamento Dallara/Chevy e motores preparados pela Speedway, da General Motors. Hélio Castro Neves, que também corre com Dallara/Chevy, mas com motores preparados pela Ilmor (a mesma que cuida dos Mercedes, da equipe McLaren, na Fórmula 1), soma 469 pontos. Gil de Ferran, também da Penske e com 443 pontos, teria chances aritméticas de ficar com o título, mas não recebeu autorização dos médicos para correr, depois do acidente que sofreu em Chicago. A situação de Hornish é mais cômoda: precisa apenas de um segundo lugar para ser o campeão, mesmo que Helinho chegue em primeiro e ainda receba os dois pontos de bônus correspondentes ao maior número de voltas na liderança. Nesse caso, os dois acabariam empatados e Hornish seria campeão porque ganhou mais corridas (quatro contra duas). A Penske não faz jogo de equipe. Roger Penske só não admite que um piloto tire o outro da pista. Neste domingo, entretanto, poderá depender de um bom trabalho do irregular piloto italiano Max Papis, que substituirá Gil. Se conseguir andar na frente, Max poderá favorecer Helinho. Em Indianápolis, este ano, o escocês Dario Franchitti prejudicou o brasileiro Felipe Giaffone nas voltas finais para ajudar seu companheiro de equipe Paul Tracy. A corrida no oval do Texas deverá marcar o fim dos motores Infiniti Nissan que, embora velozes, decepcionaram em resistência. O campeonato de 2003 marcará também a primeira prova da IRL fora dos EUA ? em Motegi, no Japão. Confira o grid de largada para a última corrida da Indy Racing League: 1º) Vitor Meira (BRA/Team Menard), 23s6378 2º) Al Unser Jr. (EUA/Kelley Racing), 23s6987 3º) Sam Hornish Jr. (EUA/Panther Racing), 23s7165 4º) Buddy Rice (EUA/Cheever Racing), 23s7241 5º) Eddie Cheever Jr. (EUA/Cheever Racing), 23s7523 6º) Tony Renna (EUA/Kelley Racing), 23s8985 7º) Scott Sharp (EUA/Kelley Racing), 23s9006 8º) Alex Barron (EUA/Blair Racing), 23s9058 9º) Sarah Fisher (EUA/Dreyer & Reinbold Racing), 23s9326 10º) Hélio Castroneves (BRA/Team Penske), 23s9429 11º) Robby McGehee (EUA/ Cheever Racing), 23s9463 12º) Robbie Bühl (EUA/EUA/Dreyer & Reinbold Racing), 23s9849 13º) Felipe Giaffone (BRA/Mo Nunn Racing), 23s9903 14º) Billy Boat (EUA/CURB-Boat), 24s0245 15º) Airton Daré (BRA/A.J. Foyt Enterprises), 24s0421 16º) Eliseo Salazar (CHI/A.J. Foyt Enterprises), 24s0943 17º) Laurent Redon (FRA/Mi-Jack Conquest Racing), 24s1051 18º) Massimiliano Papis (ITA/Team Penske), 24s1163 19º) Greg Ray (EUA/Sam Schmidt Motorsports), 24s1713 20º) Buddy Lazier (EUA/Hemelgam Racing), 24s2008 21º) Hideki Noda (JAP/Indy Regency Racing), 24s2077 22º) Will Langhorne (EUA/Treadway Racing), 24s2138 23º) Raul Boesel (BRA/Bradley Motorsport), 24s3138 24º) George Mack (EUA/310 Racing), 24s3774 25º) Rick Treadway (EUA/Bradley Motorsports), 24s4280 26º) Cory Kruseman (EUA/PDM Racing), 24s7857 27º) Jeff Ward (ESC/Ganassi Racing), sem tempo 28º) Dan Wheldon (ING/Panther Racing), sem tempo