Sam Hornish vence em Fontana e embola IRL Hélio Castro Neves perdeu uma ótima chance, neste domingo, em Fontana, para ficar mais perto do título da Indy Racing League. O piloto estava na frente até a volta 160 quando fez o último pit stop. Acabou caindo para o 6º lugar e agora divide a liderança do campeonato com o neozelandês Scott Dixon. A vitória foi de Sam Hornish Jr., a terceira este ano, deixando Dixon em 2º e Tony Kanaan em 3º. A última etapa da IRL será dia 11 de outubro, sábado, no Texas Motor Speedway. As 400 Milhas de Fontana foram disputadas até o fim por quatro pilotos que lutam pelo título: Helinho, Hornish, Dixon e Kanaan. Os dois últimos tiveram a ajuda estratégica de seus companheiros de equipe, Tomas Scheckter (responsável pelo maior número de voltas na liderança) e Dan Wheldon enquanto Helinho competiu sozinho, já que Gil de Ferran não andou entre os líderes da prova. Felipe Giaffone também teve problemas com seu carro logo no início e perdeu duas voltas no primeiro pit. Mesmo assim retornou à pista e concluiu o percurso 4 voltas atrás do vencedor. A corrida teve apenas uma única bandeira amarela por causa de sujeira na pista e todos os pilotos fizeram seus pits durante a bandeira verde. No último pit, a quarenta voltas do final, a situação da corrida estava indefinida. Helinho ficou 12s5 no box da Penske enquanto a Chip Ganassi fez o serviço mais rápido com Dixon: 10s3. A partir daí, Hornish e Dixon passaram a brigar pela vitória nas voltas finais e Helinho desistiu de tentar uma classificação melhor. Confira a ordem de chegada: 1)Sam Hornish Jr (EUA/Panther Racing) 2) Scott Dixon (Nova Zelândia/Chip Ganassi) 3) Tony Kanaan (Brasil/Andretti Green) 4) Dan Wheldon - (Inglaterra/Andretti Green) 5) Tomas Scheckter (África do Sul/Chip Ganassi) 6) Hélio Castro Neves (Brasil/Penske) 7) Roger Yasukawa (EUA/Auguri Fernandez Racing) 8) Scott Sharp (EUA/Kelley Racing) 9) Al Unser Jr (EUA/Kelley Racing) 10) Alex Barron (EUA/Mo Nuun) 11) Vitor Meira (Brasil/Menard) 12) Robbie Buhl (EUA/Dreyer & Reinbold Racing) 13) Ed Carpenter (EUA/PDM Racing) 14) Greg Ray - (EUA/Acces Motorsport) 15) Gil de Ferran (Brasil/Penske) 16) Felipe Giaffone (Brasil/Mo Nunn) 17) A.J. Foyt IV (EUA/A.J.Foyt) 18) Tora Takagi (Japão/Mo Nunn) 19) Sarah Fisher (EUA/Dreyer & Reinbold Racing) 20) Kenny Brack (Suécia/Rahal) Classificação do Campeonato 1º - Hélio Castro Neves (Brasil) e Scott Dixon (Nova Zelândia), 467 pontos 3º - Tony Kanaan (Brasil), 460 4º - Sam Hornish (EUA), 448 5º - Gil de Ferran (Brasil), 437 6º - Al Unser Jr. (EUA), 352.