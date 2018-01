Sam Hornish vence GP de Chicago da IRL Apesar de ter abandonado a 17 voltas das 200 do GP de Chicago, Hélio Castro Neves, da Penske, manteve-se neste domingo na liderança da IRL. O norte-americano Sam Hornish Jr., da Panther, bicampeão da categoria, venceu a 14ª e antepenúltima do campeonato. A chega foi sensacional. Foi necessário recorrer às imagens das câmaras para se conhecer com precisão os três primeiros colocados: o neozelandês Scott Dixon, da Ganassi, segundo, cruzou nove milésimos de segundo atrás de Hornish, e o norte-americano Bryan Herta, da Andretti/Green, a um centésimo do vencedor. Poucos centímetros separaram os três. Restando ainda as corridas de Fontana, dia 21, e do Texas, 12 de outubro, a combinação de resultados de Chicago permitiu Helinho de preservar o primeiro lugar da IRL, com 439 pontos. Mas agora Scott Dixon, com o segundo lugar, se aproximou bastante, 427. Tony Kanaan, da Andretti/Green, manteve-se na luta pelo título com o sexto lugar, neste domingo, ao atingir 425 pontos, terceiro. Para que se tenha uma idéia do quanto foi disputada a chegada, o brasileiro recebeu a bandeirada a 293 milésimos de Hornish, e mesmo assim acabou apenas em sexto. Do vencedor para Tota Takagi, da Mo Nunn, nono, foram 790 milésimos. Gil de Ferran, companheiro de Helinho, acabou em 12º e Felipe Giaffone, da Mo Nunn, teve excelente volta à competição, depois de recuperar-se de várias fraturas. Ele acompanhou o bloco dos primeiros até ter de cumprir um drive-through. Terminou em 15º, mas a 1 segundo e 201 milésimos de Hornish. A prova teve oito líderes distintos e três amarelas. Confira a ordem de chegada do GP de Chicago 1) Sam Hornish Jr. (EUA) 2º Scott Dixon (NZL) 3º Bryan Herta (EUA) 4º Dan Wheldon (ING) 5º Tomas Scheckter (AFS) 6º Tony Kanaan (BRA) 7º Alex Barron (EUA) 8º Roger Yasukawa (EUA) 9º Tora Takagi (JAP) 10º Robbie Buhl (EUA) 11º Scott Sharp (EUA) 12º Gil de Ferran (BRA) 13º Ed Carpenter (EUA) 14º Richie Hearn (EUA) 15º Felipe Giaffone (BRA) 16º Buddy Lazier (EUA) 17º A.J. Foyt IV (EUA) 18º Sarah Fisher (EUA) 19º Al Unser Jr. (EUA)