Sanduíche em Suzuka tem preço salgado Preços cobrados no autódromo de Suzuka, para quem resolvesse encarar uma fila de meia hora para comer: um sanduíche que parecia ser de queijo derretido não saía por menos de 800 yenes, ou US$ 8. Para quem desejasse acompanhá-lo com um copo de Coca-cola grande, cheio até a metade de gelo, outros 400 yenes, ou US$ 4. Total no lanchinho: US$ 12 ou cerca de R$ 33,00.