Santa Catarina vai ganhar novo autódromo dentro do Beto Carrero

PENHA - Depois de uma série de más notícias, como a desativação do Autódromo Nelson Piquet, no Rio, para as obras da Olimpíada, o automobilismo nacional deve receber dentro de um mês a boa notícia do anúncio da construção de um novo autódromo dentro do Beto Carrero World em Penha, Santa Catarina. E o sonho ambicioso do dono do parque, Alex Murad, não é pequeno: ele quer trazer a Fórmula 1 para o local. O objetivo não é tirar o lugar da prova de Interlagos mas convencer o presidente da Formula 1 Management, (FOM), Bernie Ecclestone, que a América do Sul comporta mais uma etapa do calendário anual. Segundo o empresário, faltam a confirmação de alguns acordos para a apresentação do projeto.

Murad afirma que a ideia de criar um autódromo em Santa Catarina não é nova. "Era o sonho do meu pai (Beto Carreiro). Já estava tudo acertado em 2008 mas ele morreu de repente e cerca de um mês depois morreu seu outro parceiro na iniciativa, o criador da Fórmula Truck, Aurélio Felix", relembra.

Com o revés, o projeto foi adiado mas não esquecido. Em 2011 o Parque ganhou seu kartódromo e no fim do ano passado Murad trouxe Ecclestone para conhecer as instalações. O empresário espera ser possível convencer o dirigente da Fórmula 1 de que uma corrida da categoria dentro de um parque temático próximo a uma área de praia pode reunir atrativos suficientes para trazer retorno. Se isso não for suficiente, um hotel temático sobre automobilismo pode ser argumento extra, junto com o apoio do Governo do Estado de Santa Catarina e um projeto de pista elaborado por Hermann Tilke, responsável pelo traçado dos circuitos de Abu Dhabi, Malásia e Bahrain.

Caso mais argumentos sejam necessários, Murad ainda tem na manga os recentes acordos com os estúdios norte-americanos DreamWorks e Universal, que já lhe permitem explorar oficialmente atrações inspiradas em sucessos do cinema como Madagascar, Shrek e Velozes e Furiosos, além da realização de eventos bem sucedidos como o Desafio Internacional das Estrelas e uma etapa do Mundial de Motocross, todos com lotação total de, respectivamente 12 mil e 20 mil pessoas.