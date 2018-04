Santander acerta patrocínio com a Ferrari

O acordo foi anunciado numa entrevista coletiva nesta quinta-feira com a presença do presidente da Ferrari, Luca di Montezemolo, e do presidente do Santander, Emilio Botin, antes do Grande Prêmio da Itália do fim de semana.

Indagado se gostaria de ver o também espanhol Alonso correndo pela Ferrari no ano que vem, Botin, fã declarado do bicampeão mundial, afirmou: "Posso escolher os diretores e gerentes do Santander, mas a decisão sobre os pilotos é de Luca di Montezemolo."

O paddock da Fórmula 1 tem sido dominado por rumores nos últimos meses sobre a ida de Alonso da Renault para a Ferrari no lugar de Kimi Raikkonen para correr ao lado de Felipe Massa, que está se recuperando de um traumatismo craniano sofrido na Hungria em julho.

Montezemolo não quis falar sobre a situação dos pilotos, mas praticamente não citou o nome de Raikkonen quando perguntado.

"Hoje estamos falando sobre o patrocínio", disse ele.

"Os pilotos da Ferrari são Kimi Raikkonen e Felipe Massa. Estou muito feliz com as últimas notícias sobre Felipe. Sabemos que ele não voltará simplesmente a correr, mas estará em plena forma no próximo ano."

"Boa sorte para Fernando neste fim de semana", acrescentou.

Botin recusou-se a fornecer os detalhes financeiros do acordo com a Ferrari, que inclui a impressão de logos do banco nos carros e nos uniformes dos pilotos a partir de 2010.

O Santander patrocina a McLaren desde 2007, quando Alonso também estava na equipe.