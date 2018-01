São Paulo garante GP Brasil de F1 A Prefeitura de São Paulo não está preocupada com a eventual candidatura do Rio de Janeiro para voltar a organizar o GP Brasil de Fórmula 1. A escolha da cidade para sediar os Jogos Pan-Americanos de 2007 pode reforçar a posição dos cariocas. O autódromo de Jacarepaguá, por exemplo, não mais será tercerizado. Reestruturado, deverá servir ao Pan. "Nós temos um contrato, em vigor, com os promotores da prova. Não questionamos se São Paulo quer ou não o GP do Brasil, ele já faz parte do orçamento do município", afirma Nadia Campeão, secretária de Esportes de São Paulo. O compromisso assinado pela Prefeitura prevê a realização da corrida em Interlagos até 2005. A informação é da secretária. "A não ser que os promotores nos comuniquem qualquer mudança", diz ela. "E até agora não nos procuraram. Não vejo motivo para mudar algo que está dando cada vez mais certo." Nas próximas semanas será definida a previsão orçamentária da Prefeitura. "A partir dela designaremos a verba a ser destinada às reformas de Interlagos e à promoção do GP do Brasil", explica Nadia Campeão. Ano passado o investimento foi de R$ 22 milhões. "Acredito que com um pouco mais desse valor, que já é enxugado, conseguimos realizar o evento." A luta da Prefeitura é para que seja antecipada parte do dinheiro, a fim de iniciar ainda este ano a adequação de Interlagos às crescentes exigências da Federação Internacional de Automobilismo (FIA). O responsável da secretaria de Esportes para acompanhar com os promotores tudo o que se refere ao GP do Brasil, Ricardo Leyser, lembra que há "problemas estruturais" no poder público brasileiro. "Esse dinheiro é liberado lá pelo dia 5 de janeiro, o que torna os prazos muito curtos para as obras."