São Paulo mantém GP do Brasil até 2009 O prefeito José Serra esteve nesta sexta-feira em Interlagos e, em reunião com Bernie Ecclestone, o promotor do Mundial de Fórmula 1, acertou a permanência do GP do Brasil em São Paulo até 2009. Serra e Ecclestone deviam conversar durante 30 minutos, mas, enquanto comiam um bife na chapa, em um pequeno escritório do autódromo, fizeram uma reunião de 1 hora e meia. E no final, os dois acertaram acordo para a renovação do contrato. Depois da reunião, Serra deixou clara sua visão a respeito de São Paulo perder o GP do Brasil de Fórmula 1: "Só se fôssemos extremamente tolos." Mas a prefeitura ainda estuda formas de deixar de investir R$ 26 milhões todo ano no evento. "Não desejamos privatizar Interlagos, mas estabelecer um contrato de concessão, a fim de que poderiam ser investidos na Fórmula 1 até mais de R$ 26 milhões", explicou Serra. O plano do prefeito é utilizar mais as dependências de Interlagos. "É possível termos mais atividades no autódromo", justificou Serra. Essa programação intensa da área do circuito, com mais corridas ou outros eventos, geraria a receita que poderia bancar as despesas da Fórmula 1.