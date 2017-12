São Paulo terá feira de automobilismo Uma feira exclusiva para os fãs do automobilismo, motovelocidade, rali e jet ski será realizada em São Paulo a partir de 2002 durante o GP Brasil de Fórmula 1. A Autosports Mundial vai reunir cerca de 400 empresas nacionais e de países como Inglaterra, Itália, Alemanha, França, Japão e Malásia entre os dias 20 e 24 de março, no Export Mart Center, em São Paulo. A expectativa dos organizadores é de receber 80 mil visitantes. "O Brasil é um grande fornecedor de pilotos de Fórmula 1, mas ainda não tinha uma feira dedicada a esse setor", afirma Davi Cavicchioli, gerente comercial do Consulado Britânico de São Paulo, que está deixando o cargo para se dedicar à organização do evento. Ele lembrou que a Fórmula 1 gera um faturamento mundial acima de US$ 50 bilhões por ano. "No País, a realização do GP em São Paulo movimenta cerca de US$ 1 bilhão, direta e indiretamente", avaliou.