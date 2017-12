São Tiago: o homem da F-1 no Brasil A prova de abertura do Campeonato Paulista de Kart de 1968 colocou lado a lado, na primeira fila, os pilotos Élcio São Thiago e Mílton Simone Peres. Terminada a prova, Peres era o primeiro colocado e São Thiago o último, depois de uma rodada logo na largada. Um aviso de que a equipe Kartola, formada pelo piloto e pelo companheio Celso Roberto Durante, não iria longe. ?Eu havia comprado um kart no Salão do Automóvel e ganhei outro no sorteio. Resolvi correr e montei a Kartola, mas logo na primeira corrida vi que era muito ruim?, conta São Thiago. Mas, se era tão ruim, como estava na primeira fila? ?O grid era formado por sorteio?, conta, entre muitas risadas, São Thiago, de 62 anos, em seu escritório ao lado do Autódromo de Interlagos. Leia mais no Jornal da Tarde