Sarah impressiona ao pilotar McLaren Como seria bom se Bernie Ecclestone, promotor da Fórmula 1, tivesse uma Sarah Fisher entre seus pilotos. Essas foram as palavras dos profissionais da Fórmula 1 nesta sexta-feira, ao acompanharem o interesse com que a imprensa e o público assistiram à norte-americana, de 21 anos, enquanto ela acelerava o carro da McLaren. "Foi fantástico", disse a piloto, que já chegou a largar na pole position do GP de Kentucky, da Indy Racing League (IRL). Tudo o que a McLaren-Mercedes lhe autorizou foi completar três voltas no traçado misto de 4.192 metros de Indianápolis. Uma volta lenta, de aquecimento de pneus, outra um pouco mais lançada e a última de desaceleração. Tanta expectativa para menos de cinco minutos na pista. Mas não era para menos. A italiana Giovanna Amati foi a última mulher a pilotar esses carros, quando tentou se classificar para as três primeiras etapas da temporada de 1992, na África do Sul, no México e no Brasil, pela Brabham. Não conseguiu. Sarah Fisher estabeleceu a marca de 1min32s530, sem nunca antes ter experimentado um modelo de F-1. A torcida na aquibancada a aplaudiu de pé. O mais rápido no treino de sexta foi Michael Schumacher, da Ferrari, com 1min13s548. O alemão falou sobre Fisher. "Já disse antes. Não vejo porque uma mulher não possa ser tão capaz quanto um homem na Fórmula 1. Há muitas mulheres que são até mais fortes que muitos homens." Já Niki Lauda, diretor da Jaguar, talvez impressionado com os comentários da mídia sobre o teste, aproveitou para convidar a norte-americana para "um teste de verdade na Europa." Ela respondeu: "Está topado."