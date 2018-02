Sato é o mais rápido em Jerez O piloto japonês Takuma Sato (BAR) fez o melhor tempo do dia nos testes que várias equipes realizaram nesta quinta-feira em Jerez de la Frontera, na Espanha. Terceiro colocado no GP dos Estados Unidos, Sato deu 79 voltas e na melhor passagem fez o tempo de 1min.17s.439. A McLaren - que dominou os treinos na quarta - voltou a andar forte e fez o segundo tempo com o finlandês Kimi Raikkonen (1.17.689). O espanhol Marc Gené (Williams) foi o terceiro, com o tempo de 1.18.182. Os brasileiros Antonio Pizzonia (Williams) e Cristiano Da Matta (Toyota), fizeram o sexto e sétimo tempos, respectivamente. Veja os tempos em Jerez: Takuma Sato (JAP/Bar-Honda) 1.17.439 (79 voltas) Kimi Raikkonen (FIN/McLaren-Mercedes) 1.17.689 (121) Marc Gené (ESP/Williams-BMW) 1.18.182 (86) Jenson Button (ING/Bar-Honda) 1.18.406 (42) David Coulhtard (ING/McLaren-Mercedes) 1.18.473 (93) Antonio Pizzonia (BRA/Williams-BMW) 1.18.855 (47) Cristiano Da Matta (BRA/Toyota) 1.19.098 (92) Ryan Briscoe (AUS/Toyota) 1.19.716 (85)