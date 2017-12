Sato é punido e larga em último lugar O japonês Takuma Sato foi punido pela organização do Grande Prêmio da Turquia de Fórmula 1 e vai ter que largar na 20.ª e última posição na prova deste domingo. O motivo é que o piloto da BAR atrapalhou Mark Webber, da Williams, quando este tomava seu tempo no treino de classificatório deste sábado, ao voltar mais lento que o normal para os boxes. Troca - Já Michael Schumacher, que sequer marcou tempo (desistiu após errar numa curva e sair da pista) resolveu trocar o motor de sua Ferrari. Como já teria que largar no fim do grid, sua situação não muda.